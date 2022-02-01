استشهاد المسنّ أسعد: واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق "جنائيّ شامل"

طالبت الولايات المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بإجراء تحقيق جنائي كامل في جريمة اعتقال والتنكيل بالمسن الفلسطيني، عمر محمد عبد المجيد أسعد (80 عاما)، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، في قرية جلجليا شمالي مدينة رام الله، قبيل فجر يوم 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال برايس إن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق جنائي شامل، وتحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة في هذه القضية".

المسن الشهيد عمر أسعد

وأضاف أن واشنطن "ترحّب بأي معلومات أخرى حول هذه الجهود (التحقيق الجنائي الذي تريد واشنطن من إسرائيل إجراءَه) في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تطرّق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال جولة في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "أُطلِعتُ على التحقيق الذي وافق عليه رئيس الأركان (أفيف كوخافي)".

والإثنين، تبنى رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه الاحتلال مع نفسه في جريمة قتل المسن أسعد.

وخلص التحقيق إلى أن واقعة استشهاد المسن أسعد "تشير إلى فشل في القيم والأخلاق" لدى عناصر الفصيل والسرية التابعة لكتيبة "هناحال هحردي" ("نيتساح يهودا") في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنشط في مناطق الضفة الغربية.

وفي أعقاب عرض نتائج "التحقيق القيادي" على كوخافي، قرر الأخير تبني النتائج وتوبيخ قائد كتيبة "نيتساح يهودا"، بواسطة قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، فيما قرر إبعاد قائد السرية وقائد الفصيل، الضالعين في جريمة مقتل الشهيد أسعد، ومنعهم من شغل مناصب قيادية لمدة عامين.

اقرأ/ي أيضًا | المسنّ عمر أسعد... سحل وضرب حتّى الاستشهاد اقرأ/ي أيضًا | تشريح جثمان الشهيد أسعد: تنكيل جنود الاحتلال تسبب بنوبة قلبية وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "التحقيق يظهر أن الحادثة خطيرة ومؤسفة"، وأضاف البيان أن "الحادث أشار إلى فشل قيمي لدى القوة (المتورطة) وخطأ في تقدير الموقف وانتهاك جسيم لقيمة كرامة الإنسان".

وزعم جيش الاحتلال أن "التحقيق يظهر أنه لم يكن هناك استخدام للعنف باستثناء محاولة التغلب على مقاومته للاعتقال"؛ وأضاف "يظهر فشل القوة بخروجها من المكان وترك أسعد مستلقيًا دون التأكد من حالته الصحية".

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى "ثغرات مهنية في تخطيط المهمة وتنفيذها"، مضيفا أن "أمر رئيس الأركان بضرورة استخلاص نتائج تحقيق والعبر واستيعابها ونشرها لدى جميع القوات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات".

يذكر أنه عقب استشهاد أسعد، طلبت وزارة الخارجية الأميركية توضيحا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ووفق روايات شهود عيان، اعتدت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسعد في قريته وتركته ملقى على الأرض داخل منزل قيد الإنشاء في ساعات الفجر في ظل الأجواء شديدة البرودة وهو مكبل اليدين ومكمم الفم والعينين، حتى فارق الحياة.