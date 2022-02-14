الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار في حي الجواريش

قُتل الشاب فادي العبرة (34 عاما)، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة. وفتحت الشرطة التي وصلت قواتها إلى مكان الجريمة تحقيقا وتجري عملية بحث عن مشتبهين.

ضحية الجريمة فادي العبرة

وأعلن طاقم طبي عن مقتل الشاب في موقع الجريمة. وعُثر على الشاب القتيل داخل سيارة في حي الجواريش في الرملة.

ومطلع الأسبوع الماضي، قُتل زيد جاروشي (30 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة.

وأفاد شهود عيان أن الجريمة وقعت بالقرب من المسجد في حي الجواريش.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد، قُتل رجل (42 عاما) وأصيب آخران بجروح خطيرة، بانفجار مركبة في مدينة أشكلون. وتشير شبهات الشرطة إلى أن الحديث يدور عن تصفية حسابات في العالم السفلي.

والقتيل والجريحان معروفون للشرطة كأعضاء في المنظمة الإجرامية التي يقودها شالوم دومراني.

11 قتيلا في المجتمع العربي بينهم ثلاثة من الرملة منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية اليوم، بلغ 11 قتيلا، وهُم بالإضافة إلى القتيل فادي العبرة من الرملة، اليوم، زكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل محمد حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.