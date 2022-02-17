روسيا تعلن إعادة المدرّعات لقواعدها... كييف تنفي قصف مواقع الانفصاليين

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، أنها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، وحيث كانت تنشر قوات عززت المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد المجاور، كما أعلنت أنها تعيد وحدات المدرعات إلى قواعدها.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر دبلوماسيّ أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سجلوا عدة وقائع قصف على طول خط التماس بين المتمردين المدعومين من روسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا اليوم.

وقال الانفصاليون إن قوات كييف قصفت أراضيهم بقذائف، فيما اتهمت الحكومة الأوكرانية بدورها المتمردين باستخدام المدفعية.

كما أعلن الجيش الأوكراني، أن الموالين لروسيا قصفت قرية في منطقة لوغانسك شرقي البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع بروسيا، وكالات الأنباء الروسية، بأن "وحدات منطقة الجنوب الفدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، هي بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديد".

وعرض التلفزيون العام الروسي مشاهد تظهر قطارا محملا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.

ويتهم الغربيون روسيا التي حشدت أكثر من مئة ألف عسكري على حدود أوكرانيا، بالتحضير لغزو هذا البلد، وهو ما تنفيه موسكو. وبعد أسابيع من التصعيد، أعلنت روسيا الثلاثاء والأربعاء سحب قسم من قواتها، فيما أكد الغربيون أنهم لم يلمسوا أي خفض للقوات واتهم البيت الأبيض موسكو بإرسال تعزيزات جديدة.

السلطات الأوكرانية تنفي قصف مواقع الانفصاليين

من جهتها، نفت القوات الحكومية الأوكرانية، اليوم، اتهامات وجهها إليها الانفصاليون باستهداف مواقعهم شرق البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي لعمليات القوات الأوكرانية المشتركة، إنه "رغم حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، بما في ذلك مدفعية من عيار 122 ملم، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك"، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

جاء ذلك ردا على اتهامات وجهها الانفصاليون المدعومون من روسيا، الخميس، للقوات الأوكرانية بقصف أراضيهم "أربع مرات" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الانفصاليون في بيان أصدره ممثلو ما يسمى "جمهورية لوغانسك الشعبية"، إنهم يحاولون حاليا معرفة ما إذا كان هناك ضحايا.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية "استخدمت قذائف مورتر وقاذفات قنابل ومدفع رشاش، في أربع حوادث منفصلة يوم الخميس".

وزعم أن "القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بشكل فاضح نظام وقف إطلاق النار باستخدام أسلحة ثقيلة، والتي ينبغي سحبها وفق اتفاقيات مينسك".

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، وقعت كييف والانفصاليون، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اتفاقا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك 1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في شباط/ فبراير 2015، القاضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

ولا تعترف كييف باستقلال المنطقة، وتتهم روسيا بدعم المتمردين فيها، كما لا تعترف باستفتاء أجري بمعزل عنها، منتصف آذار/ مارس 2014، أعلنت روسيا بموجبه من طرف واحد ضم شبه جزيرة القرم، جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها.