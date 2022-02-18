الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بيافا وإصابة خطيرة بالطيبة

قُتل طاهر الشرفي، في الثلاثينات من عمره، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، فيما أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في انفجار سيارة بمدينة الطيبة، وذلك في جريمتين منفصلتين مساء اليوم، الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية في يافا تعرض لإطلاق نار في حي العجمي، وأحيل بشكل ذاتي إلى المستشفى لتلقي العلاج وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية طاهر الشرفي

وفي مدينة الطيبة، أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته على شارع محمود درويش.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، وهو يعاني من جروح خطيرة في القسم السفلي من جسده.

وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، نقلا عن شهود عيان بأن الانفجار كان كبيرا، إذ وقع بالقرب من محل تجاري تواجد فيه عددا من المواطنين بينهم أطفال.

انفجار السيارة في الطيبة (عرب 48)

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

13 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 13 قتيلا، وهُم فادي حكروش من كفر كنا، فادي العبرة من الرملة، زكريا مراعنة من الفريديس، حسين دويكات من يافا، زيد جاروشي من الرملة، سهيلة جاروشي من الرملة، رسمية بربور من نوف هجليل، محمد عمّاش من جسر الزرقاء، محمد ريفي من يافا، حسين العيسوي من اللد، الطفل عمار حجيرات من بير المكسور وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.