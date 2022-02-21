مواجهات واعتقال شخص في ترابين الصانع

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية بلدة ترابين الصانع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ووقعت مواجهات مع المواطنين بينهم طلاب مدارس الذين أصيبوا بحالات اختناق إثر استهدافهم بقنابل غاز مسيلة للدموع، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات الواردة، فإن مداهمة عناصر الشرطة جاءت بزعم اعتقال أحد المواطنين؛ دون أن تتضح الخلفية بعد.

وأعرب المواطنون في ترابين الصانع عن استنكارهم وتذمرهم من اقتحام عناصر الشرطة واستفزازاتها وإلقاء القنابل الغاز المسيلة للدموع.

ومما يذكر أن أهالي النقب عموما يعانون نتيجة ممارسات التضييق والسياسة الممنهجة بحقهم من قبل السلطات الإسرائيلية من خلال هدم المنازل وتجريف الأراضي والاعتقالات التعسفية.

هذا، ويعيش في صحراء النقب نحو 330 ألف عربي، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قريتي العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وغيرهما.