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مصرع طفل دهسته سيارة في رهط

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 16:13

مصرع طفل دهسته سيارة في رهط
الطفل جود الهزيل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الطفل جود سلمان الهزيل (عامان) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث دهس بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:48 حول إحالة رضيع لعيادة رهط لتلقي العلاج بعد تعرضه للدهس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس وهو فاقد للوعي".

وأحيل الطفل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 43 شخصا، بينهم 18 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 21 شباط/فبراير الجاري. كما تبين أن 13 ضحية من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الدهس
#رهط
#النقب
#جود سلمان الهزيل

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