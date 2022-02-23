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الاحتلال يسلم عائلة الأسير عمر جرادات قرارًا بهدم منزله

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 20:36

الاحتلال يسلم عائلة الأسير عمر جرادات قرارًا بهدم منزله
قوات الاحتلال تقتحم السيلة الحارثية (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة الأسير عمر جرادات في قرية السيلة الحارثية بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، قراره هدم شقته السكنية.

ويتهم الجيش الشاب جرادات بالمشاركة في عملية إطلاق نار، جرت في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021، أدت إلى مقتل مستوطن.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه أبلغ عائلة عمر جرادات عن نيته هدم الطابق (السكني) الذي يسكنه.

وأضاف أن جرادات اشترك في عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل المستوطن، قرب مستوطنة "حوميش"، الواقعة بين بلدتي سبسطية وبُرقة، شمال نابلس.

وذكر البيان أن العائلة "مُنحت" فرصة للاعتراض على القرار.

وتتّبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة "العقاب الجماعي" المتمثل في هدم منازل منفذي العمليات، في خطوة تلاقي رفضا واستنكارا من المنظمات الحقوقية.

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#عمر جرادات
#الاحتلال الإسرائيلي
#سيلة الحارثية
#عملية إطلاق نار

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