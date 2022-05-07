إصابات إحداها خطيرة برصاص مستوطنين شمال سلفيت

أصيب 3 فلسطينيين بجروح خلال تصديهم لاقتحام مجموعة من المستوطنين على مفرق بلدة حارس قضاء سلفيت، بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الإصابات نجمت عن مواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين في بلدة حارس.

وذكرت مصادر محلية، أن إحدى الإصابات لشاب في منطقة الرقبة، وقد وصفت بالخطيرة.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان مساء اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالإضافة إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق، في خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر هجوم نفذه مستوطنون في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن "عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا برفقة عدد من جنود الاحتلال منطقة صافا، وأطلقوا الرصاص الحي عند وصولهم إلى أطراف المنطقة".

واندلعت مواجهات بين الشبان من جهة وجنود الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.