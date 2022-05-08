اعتقال حارث كمال محاميد من منزله في أم الفحم

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب حارث كمال محاميد من منزله في حي وادي النسور بمدينة أم الفحم، صباح اليوم الأحد.

وجاء الاعتقال بعد مداهمة المنزل، إذ أن العائلة لا تعرف خلفية اعتقال ابنها، لغاية الآن.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقال جاء، على ما يبدو، على خلفية الاحتجاجات على اقتحامات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن محاميد من الشباب المداومين على أداء الصلاة في الأقصى، وأن اعتقاله جاء بهدف ترهيب الشبان وثنيهم عن أداء الصلاة في الأقصى.

وواصلت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عدد من الشبان، على خلفية تواجدهم في المسجد الأقصى، والاحتجاجات على اقتحامات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

بلال كنانة

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، لـ"عرب 48" إن "الشرطة اعتقلت الأخ بلال كنانة، يوم الخميس الماضي، في باحات المسجد الأقصى المبارك، وجرى تمديد اعتقاله لغاية يوم غد الإثنين. وفور إبلاغنا في اللجنة الشعبية بالأمر، تواصلنا مع العائلة وأجرينا اتصالات عدة مع الجهات المعنية، وسنستمر في متابعة الأمر حتى الإفراج عنه بإذن الله".