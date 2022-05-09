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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: "رفع التأهب والجهوزية تزامنا مع مناورة الاحتلال العسكرية"

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 22:22

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: "رفع التأهب والجهوزية تزامنا مع مناورة الاحتلال العسكرية"
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان عسكري مشترك لها، مساء اليوم الإثنين، عن رفع حالة التأهب والجهوزية تزامنا مع انطلاق مناورة الاحتلال العسكرية.

وجاء في البيان "تعلن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق شهر الحرب التي أسماها ’عربات النار’".

وأكدت الغرفة المشتركة، أنها "في حالة انعقاد دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو، تحسبا لقيامه بارتكاب أية حماقة ضد أبناء شعبنا".

واختتم البيان "نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".

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#فصائل المقاومة
#الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة
#مناورة الاحتلال
#عربات النار
#المقاومة الفلسطينية

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