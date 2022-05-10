مصرع طفل دهسا في اللد

لقي طفل (3 أعوام) مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة اللد، ظهر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر طبية أن طفلا، في الثالثة من عمره، لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث دهس وقع في شارع "أبا هيلل سيلفر" في مدينة اللد.

وحاولت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" وطاقم الإنقاذ "إيحود هتسلاه" إنقاذ حياة الطفل، لكنها اضطرت لإقرار وفاة الطفل بعد أن باءت كافة عمليات إنعاشه بالفشل.

وأفاد مسعف من "نجمة داود الحمراء" أنه "أصيب الطفل بجروح بالغة الخطور جراء تعرضه، على ما يبدو، للدهس. وقدمنا له العلاجات اللازمة، لكنه كان دون علامات للحياة، وللأسف، أقررنا وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ووفقا للشرطة فإن طفلا، يبلغ ثلاثة أعوام من العمر، لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة في حادث "ضرب وهرب"، وتبحث الشرطة عن سائق السيارة.

44 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 131 شخصا، بينهم 44 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 43 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 10 أيار/ مايو 2022

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.