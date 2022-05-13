تشييع جثمان الشهيدة شيرين: إصابات خلال اعتداء الاحتلال على المشاركين

أُصيب العشرات خلال اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة تشييع جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

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وانطلقت مسيرة تشييع الشهيدة من المشفى "الفرنسي" في القدس المحتلة، إلا أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى المشفى وساحته، واعتدت على المشاركين بالدفع والضرب، بعد أن كانت قد حاصرته بقوات معززة، كما ألقت قنابل الصوت صوبهم.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" في القدس، بوقوع "عشرات الإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى الفرنسوي بالقدس المحتلّة".

وبعد ذلك، نُقِل الجثمان عبر سيارة نقل الموتى إلى كنيسة الروم الكاثوليك، حيث بدأت المراسم والصلوات، فيما اعتدت قوات الاحتلال مرة أخرى على المشاركين في مراسم تشييع جثمان الشهيدة، الذين تواجدوا في محيط الكنيسة.

وأغلقت شرطة الاحتلال، الطرق والمداخل المؤدية إلى المشفى، بعد وقت وجيز من منعها تعليق صور ويافطات تحمل صورة الشهيدة، أمام كنسية الروم الكاثوليك. كما اشترطت إنزال الأعلام الفلسطينية وإخراج جثمان الشهيدة في مركبة، في حين أصر المشيّعون على حمل الجثمان والوصول به إلى الكنيسة سيرا على الأقدام.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال منعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، واحتجزت بعضهم.

وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى "الفرنسي"، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.

وأكدت أن سلطات الاحتلال نصبت حاجزا على الشارع المؤدي إلى المستشفى "الفرنسي"، وانتشرت بكثافة في محيطه.

ووصل جثمان الشهيدة التي اغتيلت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليّ، أمس الخميس، في موكب رسميّ إلى مقرّ الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لتبدأ مراسم التشييع هناك، ليُنقَل بعدها إلى القدس، حيث وصل الجثمان إلى المشفى "الفرنسي" في المدينة، والذي شهدت ساحته اعتداءً من قبل شرطة الاحتلال على متواجدين، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطينيّ.