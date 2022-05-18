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الملك عبد الله: تصعيد محتمل على حدودنا مع سورية والفراغ الذي ستتركه روسيا ستملؤه إيران

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 22:25

الملك عبد الله: تصعيد محتمل على حدودنا مع سورية والفراغ الذي ستتركه روسيا ستملؤه إيران
عرب ٤٨

قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إن هناك "تصعيدا محتملا" على حدود بلاده مع سورية، مشيرا إلى أن الوجود الروسي في جنوب سورية، كان يشكل مصدرا للتهدئة، مضيفا أن "هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم".

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الملك عبد الله، الجنرال الأميركيّ المتقاعد هربرت ماكماستر، ضمن البرنامج العسكري المتخصص "Battlegrounds"، الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة ستانفورد الأميركية، والتي تم بثّها الأربعاء عبر منصات المعهد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ("بترا").

وأوضحت الوكالة أن الملك عبد الله "أكد في معرض إجابته على سؤال حول العنف والحروب في المنطقة، أن الجميع في الإقليم حاليا يسعون للنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب للمضي قدما، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها اليمن، والقلق بشأن الكارثة الإنسانية في لبنان".

وذكر الملك عبد الله أنّه بعد عامين من انتشار فيروس كورونا، عاد تنظيم "داعش"الإرهابي للظهور سواء أكان ذلك في سورية أو العراق، أو في إفريقيا، مشيرا إلى أن زيارته إلى الولايات المتحدة أتت من أجل التنسيق، ومناقشة ما يمكن القيام به من الناحية التكتيكية والإستراتيجية لما تبقى من عام 2022.

وحول رؤيته لمستقبل العمل العربي المشترك ودور الأردن في المنطقة، و"جهود محاربة الإرهاب"، قال إنه لطالما كان هناك عمل عربي مشترك، وتنسيق ضد تهديد "داعش" وأماكن تواجده بالمنطقة، مشددا على أهمية اتباع نهج شمولي للتعامل مع التحديات المختلفة المتزامنة.

تفاصيل أوفى تباعا...

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