  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بار ليف يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بباب العامود

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 16:23

بار ليف يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بباب العامود
باب العامود في القدس المحتلة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

في خطوة ترمي إلى تصعيد متعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في القدس، قرر وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، المصادقة على مرورو "مسيرة الأعلام"، التي ينظمها المستوطنون، نهاية الشهر الحالي، في باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن بار ليف وشبتاي وكذلك قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون ترجمان، اتفقوا على مسار المسيرة الاستفزازية، أمس، وأن تمر من الحي الإسلامي.

وحسب مخطط الاحتلال، فإن المسيرة الاستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود، الذي سيتم إغلاقه أمام حركة الفلسطينيين في القدس، قد يقيم المستوطنون حلقات رقص في المكان.

مستوطنون يفرون من "مسيرة الأعلام" بعد إطلاق مقذوفات من قطاع غزة، أيار/مايو الماضي (أ.ب.)

وتدخل المسيرة من باب العامود إلى طريق الواد، وهي الطريق الرئيسية في سوق القدس، وتمر في الحي الإسلامي ومن ثم إلى باحة حائط البراق.

وإثر مصادقة سلطات الاحتلال على المسار الاستفزازي للمسيرة، فإنه يتوقع أن تفرض شرطة الاحتلال قيودا على المقدسيين في البلدة القديمة.

وتجري المسيرة سنويا في ما تصفه إسرائيل بـ"يوم القدس"، في ذكرى احتلال المدينة عام 1967، ويصادف هذا العام في 29 أيار/مايو الجاري.

ويذكر أن "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون بمصادقة سلطات الاحتلال في القدس، في أيار/مايو العام الماضي، أدت إلى عدوان على غزة، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة القدس.

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#"مسيرة الأعلام"
#المستوطنون
#الشرطة الإسرائيلية
#عومير بار ليف

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بتوجيه نتنياهو: الليكود يستعد لدعاية انتخابية عنصرية ضد المجتمع العربي
بتوجيه نتنياهو: الليكود يستعد لدعاية انتخابية عنصرية ضد المجتمع العربي

2022-05-18

"لاهافا" الإرهابية تدعو لتفكيك قبة الصخرة وتدشين "الهيكل"
"لاهافا" الإرهابية تدعو لتفكيك قبة الصخرة وتدشين "الهيكل"

2022-05-18

عائلة ضابط قتيل لبينيت: "نريد شخصا نثق به"
عائلة ضابط قتيل لبينيت: "نريد شخصا نثق به"

2022-05-18

الأكثر قراءة

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

2022-05-17
مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و

مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و"خيار اغتيال السنوار والضيف لا يزال قائما"

2022-05-17
تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

2022-05-17
لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

2022-05-17
لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

2022-05-17