تقرير: تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها المسؤولة عن اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها المسؤولة عن اغتيال الضابط الإيراني صياد خدائي، بهجوم بالرصاص استهدفه قرب منزله شرق العاصمة طهران، يوم الأحد الماضي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المسؤولين في البيت الأبيض، أن الضابط الإيراني خدائي، كان يقود وحدة سرية في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

ووفقا للتقرير، فإن الوحدة التي يقودها خدائي "مكلفة باختطاف إسرائيليين"، وأبلغت تل أبيب واشنطن أن عملية الاغتيال جاءت لـ"تحذير طهران"، ودفعها إلى وقف عمليات الوحدة السرية في "فيلق القدس".