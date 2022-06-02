مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إسرائيل للقاء بينيت

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء اليوم، الخميس، إلى إسرائيل، لعقد اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الأخير، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") بأن الاجتماع المقرر بين غروسي وبينيت سيعقد غدا، الجمعة، علما بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تقوم بدور محوري في التدقيق العالمي في برنامج إيران النووي.

يأتي ذلك في التقارير التي أشارت إلى ضغوط دبلوماسية تمارسها إسرائيل على الدول الغربية والولايات المتحدة؛ بهدف إدانة أو توبيخ إيران وعدم الاكتفاء بدعوتها أو مطالبتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء أمس، الأربعاء، أن إسرائيل كثفت جهودها واتصالاتها من وراء الكواليس قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية، الأسبوع المقبل، بهدف الضغط عليها لتكثيف أنشطة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي هذا السياق، أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية إنّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الموجود في واشنطن حاليا، يجري مباحثات مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان، والمسؤولين في البيت الأبيض حول هذا الشأن.

ولفتت "كان 11" إلى أن لقاءات حولاتا وسوليفان تأتي في إطار اللقاء الدوري الذي ينظمه المنتدى الإسرائيلي الأميركي المتعلق بمواجهة إيران، وأشارت إلى أنه انطلق يوم الثلاثاء الماضي؛ في حين أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن حولاتا وسوليفان تعهدا، في ختام اجتماعهما في واشنطن، بتنسيق الجهود الهادفة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع "عدوانها الإقليمي".

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، قإن حولاتا وسوليفان ناقشا الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، وأنماط التعاون بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا، مساء الأربعاء، قال فيه إن "المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين أكدوا في اجتماع لكبار المسؤولين التزامهم بتنسيق الجهود لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف البيان أن المسؤولين بحثوا أيضا الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية لتحقيق أهدافهم واستعرضوا في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، التعاون العسكري القائم بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن مسودة قرار مسربة أعدتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) لطرحها وإقرارها بواسطة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن ينعقد يوم الإثنين المقبل.

ومع تصاعد التوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى خلفية نشر الأخيرة تقريرًا يتهم إيران بعدم التعاون مع الوكالة بشأن حل الخلافات حول ثلاثة مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية فيها بعد العثور على جزيئات اليورانيوم سابقا، أرسلت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية مسودة القرار إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة.

وتدعو المسودة السلطات الإيرانية إلى "الوفاء العاجل بتعهداتها القانونية".

وستركز مباحثات اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيستمر حتى العاشر من الشهر الحاري، على مناقشة التقارير الجديدة للمدير العام للوكالة بشأن تطورات الملف النووي الإيراني.