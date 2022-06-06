الائتلاف يطرح قانون الأبارتهايد كتصويت على الثقة في الحكومة

حول الائتلاف الإسرائيلي التصويت على قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست ماتان كاهانا وزيرًا للأديان، في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعون أحرونوت" (واينت) والذي أفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من الحزب كي لا تتمكن من الترشح للكنيست مرة أخرى.

يأتي ذلك رغم عدم ضمان الائتلاف وجود أغلبية مؤيدة للقانون إذ نقل موقع صحيفة "هآرتس" عن عضو الكنيست مازن غنايم (القائمة الموحدة) أنه يعتزم معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي - زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست اليوم، ضد القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كقانون منح الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.

وبحسب "كان 11"، فإن رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عبّاس، اجتمع بريناوي - زعبي، في محاولة لإقناعها لدعم قانون الأبارتهايد منعا لإسقاط الحكومة، إثر تصريحات وزير القضاء، غدعون ساعر، بأن "معارضة القانون من قبل أعضاء في الائتلاف هو عمل نشط لإسقاط الحكومة، وذلك في ظل إعلان أحزاب اليمين في المعارضة بأنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة والتقارير حول قرار سيلمان، المنشقة عن الائتلاف، بالتصويت كذلك ضد القانون.

ونقلت "هآرتس" عن غنايم تأكيده أنه سيعارض القانون، وقال: "لم أتردد كثيرا ولم يؤثر أحد علي". في المقابل، نقلت الموقع الإلكتروني للصحيفة عن رئيس القائمة الموحدة، عباس، قوله: "ما زلنا في مرحلة المناقشات" وأن الكتلة لمم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.

ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون ائتلافي للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون، لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة للحكومة يمنح الحجة لحزب "يمينا" لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.