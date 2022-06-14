إغلاق جامعة النجاح الأربعاء والخميس: إطلاق نار وإصابة طلبة باعتداء عناصر أمن

أُصيب عدد من طلبة جامعة النجاح في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إثر الاعتداء عليهم من قِبل عناصر أمن في الجامعة، التي شهد محيطها إطلاق نارٍ صوب طلبة، فيما أعلنت الجامعة، إغلاق حرمها، وتعليق الدوام الوجاهيّ يوميّ الأربعاء والخميس، بسبب الأحداث الجارية، علما بأنّها لم تشِر إلى السبب صراحة.

وذكرت الجامعة عبر منشور في صفحتها بـ"فيسبوك"، أنّ التعليم يومي الأربعاء والخميس، "سيكون إلكترونيا، ويشمل المختبرات والمساقات العملية الأخرى"، دون أن تتطرّق لأسباب ذلك.

وقمع عناصر من أمن الجامعة، فعالية طالبت بـ"حياة جامعية آمنة"، وإلغاء قرارات فصل عدد من الطلاب، وتمّ رشّ غاز الفلفل على الطلاب.

واعتدى عناصر أمن كذلك، على وزير التعليم الفلسطينيّ الأسبق، ناصر الدين الشاعر، أثناء دخوله الحرم الجامعي بالتزامن مع اعتداءات على الطلبة المعتصمين في الحرم الجامعي. كما اعتُدي على النائب الأكاديمي في الجامعة، عبد السلام الخياط، خلال محاولته التدخّل، بحسب ما أوردت مصادر محلية.

طلبة مصابون بعد الاعتداء عليهم

وأفادت مصادر محلية بدخول عناصر أجهزة أمنية بزيّ مدنيّ للجامعة، مشيرة إلى أن العناصر المذكورة شاركت في قمع الطلبة.

وقال أحد طلبة الجامعة: "ما تعرضنا له أشبه بالمصيدة، إذ حاصرنا نحو 100 عنصر أمن، واستفردوا بالطلبة على شكل مجموعات وضربوهم، إلى جانب رش غاز الفلفل عدا عن جروح تعرض لها الطلبة في الرأس".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، إصابة العديد من الطلاب، فيما تمّ نقل بعضهم إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج، بواسطة سيارة إسعاف.

واعتدى عناصر أمن على مراسل "العربي الجديد"، سامر خويرة واعتقلوه من أمام مستشفى "رفيديا" في نابلس، أثناء تغطيته لنقل طلبة مصابين من الجامعة، فيما أكّد الموقع بعد ذلك بوقت وجيز، أنّ خويرة نُقِل إلى المشفى بعد اعتداء الأمن الفلسطيني عليه.

ونقل "العربي الجديد" عن المتحدث باسم الحراك الطلابي المستقل، صهيب حمد، القول إن "عشرات من أمن الجامعة اعتدوا بالضرب المبرح ورشوا الفلفل الحار على الطلبة والطالبات، وسحبوا واحدا تلو الآخر إلى خارج الجامعة، ما سبّب إصابات بالغة للبعض".

وذكر حمد أن "الحراك كان يواصل فعالياته السلمية ضد قرارات الجامعة، وللمطالبة بحق الطلبة في حرية التعبير، وفي حياة جامعية آمنة".

وأضاف: "كنا وسنظل نطالب إدارة الجامعة بتحديد وظيفة أمن الجامعة، وهي الحفاظ على الأمن. لا يوجد طالب يريد أن يدرس في جامعة يعتدي عليه موظفو الأمن فيها. ما يجري يهدد مستقبل الطلبة، خاصة أننا على أبواب التسجيل للفصل الدراسي الجديد".

أحد الطلبة المصابين

وشارك العشرات من طلبة الجامعة، أمس الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة، في أعقاب فصل عدد من الطلاب.

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن المتحدث باسم الحراك الطلابي في الجامعة، صهيب حمد، قوله أمس إنه "توصلنا لاتفاق مبدئي مع إدارة الجامعة على إعادة 7 طلاب أعلنت الجامعة فصلهم، بينهم 5 من الكتلة الإسلامية واثنان من الشبيبة".

وقال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية، رائد الدبعي، لـ"ألترا فلسطين"، إنه "لم نتفاوض مع ما يسمى بالحراك الطلابي، وقرارات فصل الطلاب العشرة ما تزال كما هي، ومن يريد أن يراجعها بإمكانه تقديم استئناف".

وجاءت الوقفة في أعقاب قرار إدارة جامعة النجاح بفصل 15 شخصا بينهم 5 طلاب من الكتلة الإسلامية و5 طلاب من الشبيبة ومثلهم من أمن الجامعة، على خلفية الأحداث أمام الجامعة قبل أيام.

ويذكر أن عناصر أمن بزي مدني اعتدوا على صحافيين وطلاب من الكتلة الإسلامية خلال وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، أمام مبنى الجامعة.

وأظهرت مقاطع مصورة آنذاك اعتداءات بالضرب بين عناصر أمن بزي مدني، على طلاب من الكتلة الإسلامية.