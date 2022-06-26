لقي شاب مصرعه، وأُصيب 7 أشخاص آخرين على الأقل، بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء حادث سير وقع على شارع 40 في منطقة النقب، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأفاد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، بأن شابا يبلغ من العمر 25 عاما قد لقي مصرعه، جرّاء إصابته الحرجة، في حين أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 30 عامًا بجراح خطيرة، لافتا إلى تعرّضه لإصابات في أنحاء عدّة من جسده.

كما أُصيب 3 آخرون بجراح متوسّطة، يبلغ عمر أحدهم 40 عاما، فيما يبلغ الآخران الخامسة والعشرين من عمريهما؛ وقد تعرّض ثلاثتهم لإصابات طاولت القسم العلويّ من أجسادهم.

النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

للتفاصيل: https://t.co/dXQPvm1iso pic.twitter.com/rABvglQg2F — موقع عرب 48 (@arab48website) June 26, 2022

وأُصيب كذلك شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح طفيفة، فيما أشار البيان إلى تقديم العلاج لعالقين في إحدى السيارات التي كانت طرفا في الحادث، موضحا أنها السيارة التي لقي أحد ركابها مصرعه، إذ وُجِد فاقدا للوعي ولم تُفلح محاولات إنعاشه. وفي المركبة ذاتها أُصيب شخصان (غير المصابين الآخرين) بجراح متوسطة كذلك.

وذكر البيان أنه تمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين نُقلوا بعد ذلك إلى مشفى "روسوركا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.