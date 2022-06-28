لأول مرة: كتائب القسام تعرض مشاهد للأسير هشام السيّد

عرضت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، الثلاثاء، مشاهد مصورة للأسير هشام السيد (34 عاما)، من بلدة حورة، والذي كان قد وقع بأسرها بعد أن دخل إلى قطاع غزة في نيسان/ أبريل 2015.

وهذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها حركة "حماس" مشاهد مصورة للأسير، ويأتي ذلك بعد أن كان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد أعلن أمس، عن "تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو" الإسرائيلي لدى حماس.

وظهر السيد في المشاهد التي عرضها الإعلام العسكري لحركة "حماس"، في مقطع مدته 39 ثانية، مستلقيا على سرير وهو يضع قناع تنفس تم وصله بأنبوبة أكسجين، كما تم ربط ذراعه اليمنى بمصل سائل عبر القسطرة الوريدية.

واستعرض المقطع بطاقة الهوية الخاصة بهشام السيّد.

وبحسب منظمة "مسلك" الإسرائيلية، الخاصة بالدفاع عن حرية الحركة، فقد دخل السيد وهو من بلدة حورة في النقب، إلى قطاع غزة في 20 نيسان/ أبريل 2015، عبر ثغرة في السياج الفاصل بين مناطق الـ48 وشمالي القطاع، دون أن يعرف شيء عن مصيره منذ ذلك الحين.

وتحتفظ "حماس" بأربعة أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وعادة ما تتحفظ الحركة عن الإفصاح عن مصير المحتجزين الأربعة أو وضعهم الصحي.

وبحسب الرواية الإسرائيلية فإن الأسرى الأربعة هم جنديان تعتبرهما إسرائيل مقتولين (هدار غولدن وشاؤول آرون) بالإضافة إلى مواطنين مدنيين تعتبرهما السلطات الإسرائيلية على قيد الحياة (أبرا منغستو وهشام السيد).

وبحسب منظمة "مسلك" الإسرائيلية، الخاصة بالدفاع عن حرية الحركة، فقد اجتاز منغستو السياج الفاصل بين إسرائيل وشمالي قطاع غزة، في 7 أيلول/ سبتمبر 2014.

وأسر مقاتلو كتائب القسام آرون في عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي التفاح شرق غزة، وقعت بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014 أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع؛ فيما أُسر الجندي غولدن، في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، في الأول من آب/ أغسطس 2014.