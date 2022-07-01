قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

قُتِل رجل في الأربعين من عمره، وأُصيب آخر بجراح، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في بلدة بيت جن، اليوم الجمعة.

وعُلِم بأن ضحية الجريمة، هو بسام قبلان، شقيق رئيس المجلس المحليّ السابق للبلدة، بيان قبلان، وقد قُتِل شقيقه حسين في جريمة ارتُكبت عند مدخل بلدة الرامة، عام 2016.

وجاء في التفاصيل، أن الشخصين تعرّضا لإطلاق نار فيما كانا يستقلّان سيارة في البلدة. كما عُلم بأنّ جراح المصاب والذي يبلغ من العمر 50 عاما، وُصفت بالخطيرة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب الذي كان فاقدا للوعي، والذي نُقِل إلى مشفى الجليل الغربي في نهريا بعيد ذلك، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أُصيب 3 أشخاص في العشرينات من أعمارهم، بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة شفاعمرو.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، بدون أن تبلّغ باعتقال أيّ مشتبه بهم.

47 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وجاءت الجريمة اليوم، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 47 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

والقتلى هم: بسام قبلان من بيت جن، قاسم محمد سمري من جديدة المكر، محمد عماش من جسر الزرقاء، زكي محاجنة من أم الفحم، زياد أيوب من نحف، جمال قبوعة من كفر قرع، محمود وعلي فاخوري من الناصرة، نادر مقالدة من باقة الغربية، منير ريان من كفر برا، محمود صنع الله من دير الأسد، سمر كلاسنة من حيفا، توفيق خالد عرو من جت المثلث، جوهرة خنيفس من شفاعمرو، أحمد أبو شيخة من عارة، إدريس أبو القيعان من حورة، هاني مصراتي من جت المثلث، فراس الرفاعي من يافا، مازن ماهر زكور من عكا، بكر وليد عاصلة من عرابة، ريما خديجة من قلنسوة، نور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، مياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين، فيما بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2020؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة.

وقُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في العام 2019، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.

واقتُرفت معظم الجرائم باستخدام السلاح الناري، وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة، والدهس، وغيرها من الوسائل.