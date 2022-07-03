إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة

أصيب طفل (12 عاما) ووالدته (46 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، ووالده (53 عاما) بجروح متوسطة، من قرية الرينة في منطقة الجليل بأراضي 48، فعالية مائية في أحد شواطئ العقبة، جنوبي الأردن، أمس السبت.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الطفل ووالديه أصيبوا بجروح خلال فعالية على شاطئ فندق انتركونتيننتال في العقبة بالأردن، في أثناء رحلة عائلية، إذ اصطدم قارب بالفرشة المائية التي كانوا عليها، ما أسفر عن انقلابها وإصابتهم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى في المدينة، ثم نقلهم بطائرتين بواسطة شركة تأمين السفر "باسبورت كارد" إلى البلاد، صباح اليوم الأحد، لاستكمال العلاج في مستشفى "شيبا تل هشومير".

ووقع الحادث، الساعة الواحدة ظهر أمس السبت، إذ كانت ثلاث عائلات من الرينة قرب الناصرة، قد توجهت لقضاء العطلة في العقبة.

وأفاد مراسل "عرب 48"، زكريا حسن، أنه جرى تسريح أحد الطفلين المصابين بحادث العقبة من المستشفى، اليوم، وطرأ تحسن ملحوظ على حالة المصابين الآخرين.

وقال رئيس مجلس الرينة المحلي، جميل بصول، لـ"عرب 48" إنه "جرى تسريح أحد الطفلين المصابين في الحادث، والبالغ من العمر 12 عاما، بينما الآخر وحالته خطيرة يتلقى العلاج وطرأ تحسن على حالته الصحية وزال عنه الخطر".

وأضاف بصول أنه لا يعلم بتفاصيل الحادث، لكنه مطلع على سير الأمور المتعلقة بنقل المصابين الأربعة من العقبة إلى البلاد، وحالتهم الصحية. وقال إن "الطفل الذي جرى تسريحه من المستشفى هو ابن شقيقي، وكان يعاني من إصابات طفيفة في الكتف والصدر، بينما لا يزال طفل آخر ووالديه من عائلة ريناوي يخضعون للعلاج في المستشفى، وحالتهم في تحسن تدريجي".