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الزرازير: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 23:21

الزرازير: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قُتل شاب يبلغ من العمر 32 عاما، في وقت متأخر من مساء الخميس، في قرية الزرازير، في جريمة إطلاق نار.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان ووجدت الضحيّة دون علامات حياة وأعلنت وفاته في مكان الجريمة.

وجاء في بيان "نجمة داوود الحمراء" أن القتيل كان داخل منزل وأعلنوا وفاته على الفور.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 49 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ومما يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#مقتل شاب
#الزرازير
#جرائم القتل

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