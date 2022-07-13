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واشنطن: التضخم السنوي يسجل 9.1% ليصل لأعلى مستوى منذ 41 عاما 

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 16:39

واشنطن: التضخم السنوي يسجل 9.1% ليصل لأعلى مستوى منذ 41 عاما 
(Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات

بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية 9.1% خلال حزيران/ يونيو وهو أعلى مستوى يصله منذ 41 عاما، وفق معطيات رسمية نُشرت اليوم الأربعاء.

وفي سياق منفصل، انخفض سعر اليورو، الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر حزيران/يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.

وعلى صلة، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، من أن المشهد الاقتصادي العالمي "ازداد قتامة" وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي تسببت به.

وقالت غورغييفا في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي "يتوقّع مزيدًا من التدهور في النمو العالمي" في 2022 و2023.

وسترد كامل توقعات المؤسسة الدولية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيُنشر في وقت لاحق هذا الشهر.

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#الاقتصاد العالمي
#الحرب الروسية الأوكرانية
#غلاء الأسعار
#سعر اليورو مقابل الدولار

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