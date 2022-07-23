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إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب أم الغنم

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 22:29

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب أم الغنم
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح خطيرة وطفيفة في حادث طرق بين شاحنة ودراجة نارية على شارع 65 قرب بلدة أم الغنم في منطقة مرج ابن عامر، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:49، حول حادث طرق بين شاحنة ودراجة نارية على شارع 65 بين بلدتي عرب الشبلي وأم الغنم، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما سائق الدراجة النارية حيث وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة والآخر سائق الشاحنة حيث وصفت حالته بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

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#حوادث الطرق
#أم الغنم
#حوادث الدراجات النارية
#عرب الشبلي

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