إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب أم الغنم

أصيب شخصان بجروح خطيرة وطفيفة في حادث طرق بين شاحنة ودراجة نارية على شارع 65 قرب بلدة أم الغنم في منطقة مرج ابن عامر، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:49، حول حادث طرق بين شاحنة ودراجة نارية على شارع 65 بين بلدتي عرب الشبلي وأم الغنم، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما سائق الدراجة النارية حيث وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة والآخر سائق الشاحنة حيث وصفت حالته بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.