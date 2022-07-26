قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، بتدمير منزلي منفذي عملية أريئيل"، في بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت، في وقت شنت قوات الاحتلال مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

واستخدمت قوات الاحتلال الجرافات والمتفجرات في تدمير منزل عائلة الأسير يوسف عاصي المكون من طابقين ويقطنه 8 أفراد، فيما فجرت باستخدام مواد متفجرة منزل عائلة الأسير يحيى مرعي المكون من 4 طوابق، وذلك في عملية استمرت أكثر من 7 ساعات.

ويعود المنزلين لعوائل منفذي عملية "أريئيل" التي وقعت في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي وأدت إلى مقتل حارس أمن المستوطنة.

الاحتلال يفجر منزلي منفذي عملية "أريئيل" pic.twitter.com/KyXb6o6mY9 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 26, 2022

واتهمت سلطات الاحتلال الشابين يحيى مرعي، ويوسف عاصي بتنفيذ العملية، التي أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس المسؤولية عنها لاحقا.

واقتحمت تلك القوات، البلدة قراوة في ساعات متأخرة من مساء الإثنين، واندلعت مواجهات مع الشبان الذين أصيب 4 منهم بالرصاص المطاطي.

اعتقالات طالت 13 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيا، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال حولت 13 معتقلا فلسطينيا للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، وذلك بعد حملة مداهمات طالت عشرات المنازل التي تم العبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جاد شادي معالي وليث كريم الأطرش في العشرينيات من العمر، وهما من سكان مخيم الدهيشة بعد ملاحقة متواصلة لهما، وذلك أثناء اقتحام لمنزليهما.

اعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزلي منفذي عملية "أريئيل" pic.twitter.com/qxhJw9uuoP — موقع عرب 48 (@arab48website) July 26, 2022

وخلال عملية الاقتحام، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، قام خلالها الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقات باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق وابل كثيف من العيارات النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسين طقاطقة، وعلاء سمور، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت فجار.

وشهدت البلدة مواجهات، فيما سمع إطلاق نار تجاه القوات المقتحمة.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الكريم قدورة، عقب اقتحام منزل عائلته في مخيم عقبة جبر.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا مجهول الهوية في منطقة باب الزاوية في الخليل.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال راشد عودة من بلدة قصرة، فيما اعتقل زهير حسين من سلفيت.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة بيت دقو، وهم: تامر مرار، وعلي حمدان داوود، وسيف بدر، وشادي حسين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صهيب أبو عيد من بلدة بدو، بعد اقتحام منزل عائلته.