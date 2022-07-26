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جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته بإطلاق نار

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 19:50

جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته بإطلاق نار
ضحية جريمة القتل، صبيح أبو صبيح
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب صبيح أبو صبيح، متأثرا بإصابته برصاص مجهولين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الإثنين.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان صحافي، بأن "الشاب أصيب بجروح خطيرة صباح أمس الإثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار في الساحة الخلفية لمستشفى جنين الحكومي".

وأضاف ارزيقات: "أعلن الأطباء عصر اليوم عن وفاته متأثرا بإصابته".

وقُتل الشاب شادي حاتم كستيرو (23 عاما)، جراء تعرضه للطعن في الساعات الأولى من فجر الأحد الماضي، من قِبل مجهولين في الخليل.

كما قُتل عامر راضي راشد عمرية (46 عاما) على يد ابنه، إذ عُثر على جثة الضحية تحت أرضية إسمنتية في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين، في الثاني عشر من الشهر الجاري.

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