قتيل في جريمة طعن بالخليل

قتل الشاب شادي حاتم كستيرو (23 عاما)، جراء تعرضه للطعن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، من قبل مجهولين في الخليل.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل شاب 23 عاما جراء تعرضه للطعن بمدينة الخليل، إذ باشرت الشرطة إجراءاتها القانونية، حيث يرجح أن الشاب تعرض للطعن خلال شجار بالمدينة.

وذكرت الشرطة الفلسطينية أن الشاب شادي حاتم كستيرو، قد تعرض للطعن في الصدر بآلة حادة، وقام عدد من الشبان بنقله إلى مستشفى الخليل الحكومي، وحاول الأطباء إسعافه وإنعاش قلبه، لكن إصابته البليغة أودت بحياته.

ولم تعرف بعد الأسباب التي تقف خلف تعرضه للقتل، وقد وقعت الحادثة في منطقة دوار ابن رشد وسط الخليل.