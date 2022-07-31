إصابة خطيرة لعامل في الطيبة

أصيب عامل في الطيبة بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بالمدينة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'يركون' تلقى بلاغا، الساعة 15:04، عن إصابة عامل إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بمدينة الطيبة. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب، في الأربعينيات من عمره، ونقلوه إلى مستشفى 'مئير' بحالة خطيرة ويعاني إصابة في الرأس".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.