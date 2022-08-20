الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات لزعمه أنهن يعتزمن تنفيذ عملية

اعتقلت قوات جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، 3 فلسطينيات عند حاجز "إلياهو" قرب قلقيلية بزعم حيازتهن سلاح "كارلو".

وأشارت مصادر أمنية للاحتلال الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيات المعتقلات هن من سكان منطقة نابلس.

وزعم الاحتلال أن جنديا اشتبه بالفلسطينيات بالقرب من الحاجز واقترب منهن ثم فتّش سيارتهن ووجد بالسيارة قطعة سلاح من نوع "كارلو" واعتقلهن على الفور.

وتجري قوات الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" تحقيقا مع المعتقلات.

حاجز "إلياهو" 109

ويعتبر الفلسطينيون حاجز "إلياهو" العسكري الإسرائيلي جنوبي مدينة قلقيلية المحتلة، محطة إعدام واعتقال للفلسطينيين، وخاصة الشباب، ومحطة عذاب للعمال الفلسطينيين القاصدين احتياجاتهم المعيشية، في ممارسات أكثر عنصرية وقمعية من حواجز أخرى.

ويتشكل حاجز "إلياهو" رقم 109 من عدة مسالك عنصرية؛ الأول مخصص للمزارعين والعمال، والثاني لمركبات المستوطنين، والثالث لمركبات الفلسطينيين من الداخل المتوجهين لمدن الضفة الغربية المحتلة.