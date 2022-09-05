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شهيد برصاص الاحتلال في قباطية

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 08:40

شهيد برصاص الاحتلال في قباطية
الشهيد طاهر زكارنه (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عاما)، اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال في قباطية، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قباطية قضاء جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن زكارنة أصيب برصاصة في الرأس، وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق، ما أدى إلى استشهاده بعد وصوله المستشفى.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا آخر أصيب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قباطية، كما اعتقل ثلاثة آخرون.

وأفاد شهود عيان بأن وحدات خاصة اقتحمت قباطية باستخدام حافلة، واقتحمت مخبز الجذور واختطفت من داخله الشاب عيد مناصرة، وسط اشتباكات ومواجهات أدت لإصابة الشاب زكارنة.

وحاصرت تلك القوات منزلًا في بلدة قباطية وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدي مناصرة عقب مداهمة مكان عمله في مخبز.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، وأمين ماهر السعدي.

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#طاهر محمد زكارنة

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