تفجير منزل رعد حازم: شهيد برصاص الاحتلال بجنين

استشهد الشاب محمد موسى سباعنة (28 عاما)، وأصيب ستة أخرون في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بهدف هدم منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" شهر نيسان/إبريل الماضي.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الشهيد سباعنة أصيب بعيار ناري في القسم العلوي من جسده، وقد استشهد بعد لحظات من إصابته الحرجة، فيما أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام أبو بكر عن استشهاد الشاب سباعنة الذي أصيب برصاص الاحتلال في الصدر.

وأكد أبو بكر إصابة 16 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، وفتاة أصيبت بالفك، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 100 دورية عسكرية اقتحمت من كافة المحاور الحي الشرقي في جنين، وحي البساتين، وحاصرت العمارة السكنية التي تتواجد بها شقة الشهيد رعد، وأخرجت السكان منها ونقلتهم إلى جهة أخرى، وذلك قبيل عملية التفجير.

ودمرت قوات الاحتلال الشقة السكنية للشهيد رعد خازم من خلال تفجيرها من الداخل عبر استخدام المواد المتفجرة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قوات الجيش عملت على هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" رعد حازم والتي قتل فيها 3 إسرائيليين في تل أبيب في أبريل الماضي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، جنين من عدة محاور، وأغلقت مداخلها.

وصدحت مكبرات المساجد بالدعوات للأهالي للخروج والتصدي للاحتلال في كل أرجاء المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية تحتوي على ناد رياضي وتحتجز كل من فيه.

وأفاد شهود عيان بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنين منها مخيم جنين، وسط انتشار كثيف لقناصة الاحتلال على أسطح المباني المرتفعة.