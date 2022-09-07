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إنعاش شاب من نابلس إثر تعرضه للغرق جنوب يافا

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 20:53

إنعاش شاب من نابلس إثر تعرضه للغرق جنوب يافا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعرض شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، من نابلس للغرق قرب شاطئ القدس جنوب مدينة يافا ووصفت حالته بالحرجة، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 19:35، حول انتشال شاب من البحر وهو فاقد للوعي بعد غرقه بمحاذاة شاطئ القدس في بات يام، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له وقد وصفت حالته بالحرجة".

وذكر أحد المضمدين، أن "الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وحسب ما سردوا لنا فإنه تعرض للغرق وجرى انتشاله على يد مستجمين إلى الشاطئ، ومع وصولنا قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل الغريق، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج.

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#حوادث الغرق
#نابلس
#يافا
#شاطئ القدس

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