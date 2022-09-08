النقب: وقفة احتجاجية لعائلة الدبسان احتجاجا على الضائقة السكنية

تظاهر أبناء عائلة الدبسان أمام مكاتب ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، اليوم الخميس، احتجاجا على الضائقة السكنية، ومن أجل البقاء في منطقة "أم علق".

وشارك عدد من الناشطين السياسيين ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إلى جانب عائلة الدبسان في الوقفة الاحتجاجية.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات ضد مخططات السلطات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف المواطنين العرب في النقب، وأخرى داعية إلى حل الضائقة السكنية لعائلة الدبسان، والتي تعاني منها منذ عشرات السنين، مع العلم أنها تمتلك آلاف الدونمات في منطقة الشريعة.

وقال مُركّز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "السلطات تنتهج سياسة معادية للعرب في النقب، وكل ما تريده السلطات تجريد الناس من أراضيهم وإسكانهم في قرى أشبه بعلب سردين وبناء عامودي، وتستهدف التضييق عليهم، وهذا ما نرفضه ويرفضه الأهالي كافة".

الشرطة تسلم أوامر لهدم خيام عائلة الدبسان، قبل أيام

وأضاف أن "عائلة الدبسان نصبت خياما في منطقة أم علق من أجل السكن والعيش الكريم. وهذه المنطقة قريبة من اللقية، ومخطط مستقبليا أن تكون جزء منها".

وختم الزبارقة بالقول إن "لجنة التوجيه تدعم موقف العائلة الثابت، وصمودها من أجل التخطيط والثبات في هذه المنطقة".

يذكر أن السلطات أصدرت، قبل أيام، أوامر لهدم خيام عائلة الدبسان.