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الأسير عدال موسى يعلق إضرابه عن الطعام بعد قرار بالإفراج عنه

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 20:55

الأسير عدال موسى يعلق إضرابه عن الطعام بعد قرار بالإفراج عنه
فعالية تضامنية مع الأسرى في جنين (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

علّق الأسير، عدال موسى، من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 37 يوما في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ حسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم، الإثنين.

وأكدت الهيئة، أن الأسير توصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وذكرت الهيئة، أن "الأسير موسى القابع في العزل الانفرادي في سجن ’عوفر’، شرع بالإضراب عن الطعام في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من آب/أغسطس".

وكان شقيق عدال، الأسير أحمد موسى (44 عاما)، قد علق أيضا إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 31 يوما، يوم الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بتحديد اعتقاله الإداري مدة 4 شهور من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4550 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن "الدامون"، و175 طفلا وقاصرا و730 أسيرا إداريا.

بدوره، دعا مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لتخفيف المعاناة عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، وجميع الأسرى المرضى.

وأشار إلى أن التقارير الطبية الصادرة مؤخرا حول وضع الأسير أبو حميد تؤكد أنه وصل إلى مراحل صعبة جدا من المرض، لافتا إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى من خلال الإهمال الطبي الذي يتعرضون له، خاصة الـ 17 أسيرا الذين يقبعون في عيادة "سجن الرملة" وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

بودكاست عرب 48

#عدال موسى
#الحركة الأسيرة
#معركة الأمعاء الخاوية
#سجون الاحتلال

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