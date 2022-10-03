شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

استشهد شابان فلسطينيان هما خالد عنبر الدباس وباسل البسبوس وأصيب ثالث إصابة متوسطة فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الحداد والإضراب الشامل في محافظة رام الله والبيرة، حدادا على شهيدي مخيم الجلزون.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، استشهاد شابين وإصابة ثالث، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الجلزون لتنفيذ اعتقالات.

وذكرت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، أن عناصر من وحدة "إيغوز" الذي كانوا في تنفيذ مهمة عسكرية واعتقالات في مخيم الجلزون، قاموا بإطلاق النار صوب مركبة فلسطينية إثناء محاولة سائق المركبة دهس الجنود في المكان، بحسب مزاعم الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب عن قتل فلسطينيان في مخيم الجلزون بدعوى محاولة دهس جنديان إسرائيليان من وحدة "إيغوز"، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصادرت قوات الاحتلال المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أثار دماء بفعل إصابة الشبان، قبل اعتقالهم.

وقالت مصادر محلية في المخيم، إن قوات الاحتلال كانت تنصب كمائن في محيط مخيم الجلزون، وكان الشبان الثلاثة: باسل بسبوس، خالد دباس وهما من مخيم الجلزون، وسلامة رأفت من بلدة بيرزيت، يمرون بمركبتهم بشارع قريب من ضاحية التربية والتعليم، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص عليهم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الذين كانوا ينصبون كمينا بين منازل الأهالي، أطلقوا نحو 30 رصاصة باتجاه مركبة الشبان، وبعض الرصاص أصاب المنازل.

وترك جيش الاحتلال الشبان ينزفون نحو 45 دقيقة، منها نصف ساعة داخل المركبة، ثم اقتحمت دوريات المنطقة واعتقلت الشبان مصابين، وتم سحب المركبة.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي "ما يجري اليوم من عدوان ضد شعبنا في القدس والضفة سيؤدي إلى تفجر الأوضاع، فالمقاومة لن تتخلى عن واجباتها وهي تعلم أن أقصر الطرق لردع المحتلين هو مواجهتهم والتصدي لهم".

167 شهيدا منذ مطلع عام 2022

قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إن عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي وصل إلى 167 شهيدا.

وبين الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان صحفي، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ الأول من تموز/سبتمبر حتى صباح اليوم الإثنين، بلغ 90 شهيدا، ليصل العدد الإجمالي للشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 167 شهيدا وشهيدة.

وقال، إن من بينهم 45 شهيدا من محافظة جنين، و70 من محافظات الضفة الأخرى بما فيها القدس، و52 من محافظات غزة الخمس خلال العدوان الإسرائيلي على محافظات غزة في شهر آب/أغسطس الماضي.

وبين صبيحات أن هناك ارتفاعا بنسبة 66 % بعدد الشهداء، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي ارتقى خلالها 99 شهيدا، فيما كان استشهد خلال عام 2021، 116 شهيدا.

وأوضح أن عدد الشهداء الأطفال بلغ هذا العام 34 شهيدا، أي ما يعادل 21% من إجمالي عدد الشهداء تقريبا، إلى جانب 14 شهيدة أُنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث من بين العدد الإجمالي للشهداء، بلغت حوالي 30 %.

وقال صبيحات: إن عدد الشهداء خلال آخر سبع سنوات، أي منذ تاريخ 3/10/2015 وحتى هذا اليوم، بلغ 1127 شهيدا، من بينهم 229 طفلا، أي ما نسبته 20 ونصف % من إجمالي عدد الشهداء، إلى جانب 71 شهيدة أنثى.

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