هيئة الأسرى: الشاب باسل البصبوص لم يستشهد

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشاب باسل البصبوص، الذي كان أحد اثنين أُعلن عن استشهادهما، أمس الإثنين، لا يزال حيًّا، ويتواجد في مشفى إسرائيليّ.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر حسابها في "فيسبوك"، والذي نقلت من خلاله عن محاميها، كريم عجوة، القول، إن "الشاب باسل البصبوص على قيد للحياة جريحًا، في مستشفى ’شعاري تسيدك’ الإسرائيلي".

والشابان اللذين استشهدا يوم أمس، هما خالد عنبر الدباس وسلامة رأفت شرايعة، وهو من سكان بلدة بيرزيت، القريبة من رام الله.

من اليمين؛ الشاب البصبوص الذي أُُعلن أنه لم يستشهد، والشهيد خالد الدباس

وذكرت الهيئة أنّ "الجريح البصبوص، يُعاني من إصابة في اليد اليسرى، والرجل اليسرى، وقد أجريت له عملية جراحية".

وأكدت أنه "الآن موجود في قسم الجراحة" في المشفى المذكور.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه "من المقرر أن تُعقد له (للشاب البصبوص)، جلسة تمديد توقيف يوم الخميس المقبل، في محكمة الاحتلال في ’عوفر’".

الشهيد سلامة رأفت شرايعة

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، استشهاد شابين وإصابة ثالث، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الجلزون لتنفيذ اعتقالات، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر من وحدة "إيغوز" الذي كانوا في تنفيذ مهمة عسكرية واعتقالات في مخيم الجلزون، قاموا بإطلاق النار صوب مركبة فلسطينية، أثناء محاولة سائق المركبة دهس الجنود في المكان، بحسب مزاعم الاحتلال.