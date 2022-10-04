رفض الإفراج عن المطارَد مصعب اشتيّة خلافا لقرار قضائيّ

رفضت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الإفراج عن الشاب مصعب اشتيّة، المعتَقَل لدى السلطة، والمطارد من قِبل الاحتلال الإسرائيليّ، مصعب اشتية.

يأتي ذلك بحسب ما أعلن مصطفى شتات، محامي الشاب اشتية، في بيان مقتضب قال فيه: "أُبلغنا رسميا برفض الإفراج عن المطارد مصعب اشتية"، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الأمن الفلسطيني، هو من أبلغ المحامي بذلك.

وشدّد شتات على أن رفض الإفراج عن موكّله، هو "مخالفة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون، وإلزامية نفاذ القرارات القضائية".

وفي البيان ذاته، دعا شتات "النائب العامّ، لاتخاذ المقتضى القانوني، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة، والإفراج عن مصعب فورا".

ويأتي رفض الإفراج عن اشتية، بعد ساعات قليلة من قرار أصدرته محكمة الصلح في أريحا، يقضي بالإفراج عن الشاب اشتية والشاب عميد طبيلة، بعد 16 يوما من الاعتقال.

وفي وقت سابق اليوم، قال شتات إن "المحكمة قررت الإفراج عن اشتيه وطبيلة، من نابلس، بعد أسابيع من الاعتقال".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المطارد اشتية في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد الاعتداء عليه، ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في نابلس.

ولاقت عملية اعتقال اشتية، المطارد منذ نحو عام من قبل قوات الاحتلال، تنديدًا فصائليًا واسعًا، بما في ذلك حركة "حماس" التي أدانت اعتقاله.