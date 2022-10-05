شهيد في اشتباك مع قوات الاحتلال قرب نابلس

استشهد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاما)، وأصيب آخران، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في اشتباك مسلح اندلع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة دير الحطب قرب نابلس، وحاصرت منزلا فيها وأطقلت النار على من بداخله.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب علاء زغل، متأثرا بجراحه الحرجة من جراء إصابته برصاص الاحتلال بالرأس، في حين أفادت بإصابة شابين آخرين بالكتف، وقالت إن حالتهما مستقرة.

وكانت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية، قد أعلنت إصابة شاب بجراح خطيرة بالرأس، وذلك بعد أن أعلنت إصابة شخصين بالرصاص الحي بالكتف، وقالت إن طواقمها تعمل على نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وأعلنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح"، أن مقاتليها "يستهدفون بشكل مباشر قوة من جيش العدو الصهيوني المحاصرة للمنزل في دير الحطب، مما أدى لوقوع إصابات في صفوف جيش العدو الصهيوني".

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير الحطب قرب مدينة نابلس، و"حاصرت منزلاً فلسطينيًا". وأوضح الشهود أن عملية الاقتحام مستمرة حتى اللحظة.

وأشار الشهود إلى أنهم سمعوا أصوات تبادل لإطلاق النار في محيط المنزل المذكور. ونُشرت على مواقع التواصل، مقاطع فيديو تُظهر مكان الاشتباك تزامنا مع سماع تبادل لإطلاق النار.

بدورها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن "الجيش الإسرائيلي يمنع سيارة الإسعاف من دخول بلدة دير الحطب"، مشيرة إلى أنها تلقت "نداءات عن وجود إصابات".

ويأتي ذلك وسط تصاعد عمليات إطلاق النار ومحاولات الدهس والطعن التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد عناصر جيش الاحتلال ومستوطنيه، في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال في الضفة وخصوصا في محافظتي نابلس وجنين، وفي مدينة القدس.

ومنذ بداية آذار/ مارس الماضي، تشهد الضفة الغربية المحتلة، توترا أمنيا متصاعدا، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة تتسبب باندلاع اشتباكات مع فلسطينيين، في حين يوفر الحماية للمستوطنين خلال هجماتهم الاعتدائية على الفلسطينيين.