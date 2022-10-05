"يوم الغفران": اقتحامات للأقصى وحصار للقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعناصر الوحدات الخاصة صباح اليوم الأربعاء، المصلى القبلي وحاصرت الفلسطينيين، وذلك من أجل تأمين اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى التي بدأت عند الساعة السابعة صباحا، حيث تأتي هذه الاقتحامات بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".

وأفاد شهود عيان بأن عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بمحاصرة المصلى القبلي، فيما اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال المصلى الذي يتحصن بالعادة بداخل الشبان.

وذكر شهود عيان أن عناصر من شرطة الاحتلال قاموا بالاعتداء على الفلسطينيين وملاحقة الشبان وإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، وتنفيذ اعتقالات بصفوفهم.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين التي كانت على شكل مجموعات، حيث تألفت كل مجموعة من 40 مستوطنا، فيما انتشرت قوات الاحتلال في ساحات الحرم القدسي الشريف لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين.

وردا على ذلك، قام العشرات من المقدسيين في المسجد الأقصى بتأدية صلاة الضحى قبالة المصلى القبلي تزامنا مع اقتحام المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات وأعداد كبيرة من المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم. وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الحرم، لاسيما في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى من إجراءاتها وتضييقاتها على المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت هويات بعضهم عند البوابات الخارجية.

وأطلقت فعاليات مقدسية دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وأكدت أن أوان النفير قد حان للدفاع عن الأقصى، وصد مخططات المستوطنين بنفخ البوق وإدخال "القرابين" للمسجد الأقصى.

وفي ساعات الليل وفجر اليوم الأربعاء، اندلعت مواجهات، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدتي صور باهر والعيسوية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة القدس والطرق الرئيسية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، بذريعة الاحتفال بـ "يوم الغفران".

ولتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى ولساحة البراق، فرضت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء، حصارا مشددا على مدينة القدس، وأغلقت معظم الشوارع وعزلت أحياء فلسطينية عدة.

ونصبت قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية وأشرطة حمراء في محيط بلدة جبل المكبر، بينما أغلقت أحد مداخل حي واد الربابة ببلدة سلوان ومنعت الفلسطينيين السفر بمركباتهم.

وحاصرت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح، وحي المصرارة المؤدي لباب العامود، كما طالت الإغلاقات شارع عنترة بن شداد، وشارع الجسر المؤدي لبلدة بيت حنينا وشارع نابلس في القدس.

ونجم عن إغلاق الشوارع عرقلة حركة المقدسيين في المدينة، وأزمات مرورية خانقة عند حاجز قلنديا، والطرق المؤدية لبوابة رأس خميس شمال شرق المدينة.

وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، اقتحم نحو 4821 مستوطنا المسجد الأقصى، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت "رأس السنة العبرية".