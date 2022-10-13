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إصابة أطفال بينهم رضيعة عمرها أيام استنشقوا غاز الاحتلال في رأس العامود

تاريخ النشر: 13/10/2022 - 20:38

إصابة أطفال بينهم رضيعة عمرها أيام استنشقوا غاز الاحتلال في رأس العامود
صورة أوردتها الهلال الأحمر خلال نقل الأطفال إلى المستشفى
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب ثلاثة أطفال، بينهم رضيعة تبلغ من العمر سبعة أيام، مساء اليوم، الخميس، من جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي رأس العامود في مدينة القدس المحتلة، ضمن حملات القمع المتصاعدة ضد المقدسيين منذ مساء السبت الماضي.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، بأنها طواقمها عملت على نقل الأطفال الثلاثة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وأوضحت أن المصابين هم طفلة بعمر 7 أيام، وطفل بعمر 6 أعوام، وطفل بعمر 14 عاما؛ وقالت إنهم تعرضوا للاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم.

وأضافت أن المزيد من طواقمها توجهت نحو الحي، بعد الإبلاغ عن عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، فيما أفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في حي رأس العامود، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي علقم بعد مداهمة منزله والاعتداء على عائلته في الحي.

يأتي ذلك في حين ادعت شرطة الاحتلال، في وقت سابق، أنها فتحت الحواجز في مخيم شعفاط اليوم، وأن عمليات التفتيش المتشددة مستمرة، وأنها حشدت في المكان قوات كبيرة. ويتوقع الاحتلال استمرار المواجهات في القدس المحتلة، لكنها "تأمل" بألا تمتد إلى الحرم القدسي خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، غدا، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وتقرر في مداولات عقدتها الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، تعزيز قواتها في القدس المحتلة، من خلال إحضار قوات من خارج المدينة، وإدخال عشر سرايا احتياط في حرس الحدود في حالة استنفار. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصدر أمني قوله إنه "توجد عشرات الإنذارات حول استمرار المواجهات".

وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بعد ظهر اليوم، باستدعاء فوري لأربع سرايا احتياط تابعة لحرس الحدود ونقل قواتها إلى منطقة القدس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، رفضا للحصار الذي يفرضه الاحتلال على مخيم شعفاط وبلدة عناتا منذ السبت الماضي.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة
#رأس العامود

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