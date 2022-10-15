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التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 13:54

التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق
أنصار الصدر أمام مجلس القضاء الأعلى (Getty Images)
تحرير: طارق طه
محمد محسن وتد محمد محسن وتد

أعلن التيار الصدري، عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، وذلك بعد نحو يومين من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة بعد أزمة سياسية طويلة، وفق ما ذكر المقرّب من مقتدى الصدر، محمد صالح العراقي، اليوم السبت.

وقال صالح في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إننا "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا... في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي"، في إشارة إلى محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي.

وكان قد انتخب النواب العراقيون، مساء الخميس، عبد اللطيف رشيد (78 عامًا) رئيسًا للجمهورية في العراق، كما أعلن مسؤول في الدائرة الإعلامية في البرلمان، في ختام فرز الأصوات، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، انعكست بتعرض المنطقة الخضراء لقصف صاروخي أدى إلى جرح عشرة أشخاص، قبيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس.

وبعيد الإعلان عن فوز رشيد في الانتخابات، سلّم الأخير، مرشح "الإطار التنسيقي"، محمد شياع السوداني، كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر رسمية، وأفاد مشرعون عراقيون، تحدثوا لوكالة "رويترز".

وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، في حديث لصحافيين الخميس، فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، السوداني "بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، داعيًا "كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل" و"متمنيًا له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم".

بودكاست عرب 48

#التيار الصدري
#رفض التيار الصدري المشاركة في الحكومة
#الأزمة العراقية

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