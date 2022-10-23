المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، رفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بإجماع أعضاء هيئة القضاة الذين نظروا في الالتماسات.

وقدم هذه الالتماسات جهات يمينية، هي منظمتا "لافي" و"كوهيليت" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من قائمة الصهيونية الدينية.

وطالبت الالتماس بطرح الاتفاق في الكنيست للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.

ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في الالتماسات، وقررت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، عدم إصدار قرار وتأجيل صدور القرار إلى اليوم.

وجاء قرار حيوت، الخميس، بعد أن قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية للقضاة، في جلية مغلقة، توضيحات بشأن الضرورة الأمنية للمصادقة على الاتفاق مع لبنان.

وقالت حيوت، حلال جلسة الخميس، إن "القانون لا يلزم بطرح أي اتفاق أو معاهدة على الكنيست".