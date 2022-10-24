سوناك رئيسا لحكومة بريطانيا خلفا لتراس

عرب ٤٨ / أ ف ب

انتخب حزب المحافظين البريطاني اليوم، الإثنين، ريشي سوناك رئيسا له وسيصبح بالتالي رئيس الحكومة الجديد بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين، غراهام برادي "بالتالي جرى انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين" فيما تعهدت موردنت تقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

ومن المزمع أن يتحدث سوناك عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش بحسب برادي بعدما نظمت لجنة نواب المحافظين انتخابات سريعة لزعامة الحزب إثر استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الحكومة السابق، بوريس جونسون، قد انسحب من السباق في وقت متأخر أمس، الأحد، تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة ليقين اليوم".

وأضافت "لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد".