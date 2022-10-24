أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الإثنين، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان سيُوقع يوم الخميس المقبل، معتبرا أن الاتفاق سيجعل من إسرائيل "موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا".

وقال لبيد في مستهل لقاء جمعه برئيس وزراء هولندا، مارك روته، عن الاتفاق الذي توسطت الولايات المتحدة في شأنه، "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان. وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا".

وأضاف لبيد خلال اجتماعه مع روته الذي تناول التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وأوروبا "علينا أن نعمل معًا لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة".

وكان الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، قد قال أمس، الأحد، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشين" (واجه الأمة) على شبكة "سي.بي.إس"، إنه "يأمل" أن يتم توقيع الاتفاق يوم الخميس.

وقال الوسيط الأميركي إنه "أعتقد أن هذا تطور رائع حقا، اتفاق تاريخي بين بلدين عدوين". وأضاف أنه "سيكون لدينا اتفاق، ونتمنى توقيعه، هذا الخميس، وأتمنى أن يجعلنا هذا نستمر في التزامنا بتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة لكلا البلدين".