شهيد وإصابة ضابط للاحتلال بعملية دهس قرب رام الله

استشهد فلسطيني صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة خطيرة لضابط بجيش الاحتلال، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز "مكابيم" (حاجز بيت سيرا) غرب رام الله، حيث أعلن عن اسشتهاده لاحقا.

الشهيد حباس ريان

وأعلنت مصادر فلسطينية، بأن منفذ عملية الدهس هو الشهيد حابس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاما)، من بيت دقو شمال غرب القدس.

وأفادت مؤسسات الأسرى، بأن الشهيد حابس عبد الحفيظ يوسف ريان (أبو عاصم) منفذ عملية اليوم، هو والد الأسير قصي ريان والمعتقل منذ أيلول/سبتمبر 2022، والأسير المحرر عاصم ريان من بلدة بيت دقو بمحافظة رام الله، وكلاهما من أسرى الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله.

وبحسب المعلومات الصادرة عن الإسعاف الإسرائيلي، فإن الضابط المصاب في عملية الدهس يبلغ من العمر 20 عاما نقل إلى مستشفى "شعاري تصيدك"، بالقدس وحالته وصفت بالخطيرة.

وفي تغريدة عبر "توتير" للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جاء "المصاب في عملية الدهس ضابط وحالته خطيرة وتم إبلاغ عائلته".

ونشر مقطع فيديو من كاميرا أمنية للاحتلال، تظهر سائق فلسطيني وهو يلتف بمركبته نحو الحاجز ويدهس الجندي، قبل أن يترجل منها ويحاول طعن الجندي إلا أنه أصيب برصاص الأخير.

وباستشهاد حابس ريان من بيت دقو، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام في فلسطين إلى 189 شهيدا، منهم 137 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 شهيدا في قطاع غزة

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوما، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين بجراح مختلفة.

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