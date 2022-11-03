أربعة شهداء خلال ساعات: شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

استشهد فلسطينيان، أحدهما الشاب فاروق سلامة، وأُصيب آخرون برصاص قوّة من الاحتلال الإسرائيليّ، اقتحمت مخيّم جنين، اليوم الخميس، ليرتفع عدد الشهداء الذي أعدمهم الاحتلال منذ فجر اليوم إلى 4.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي"، للتبعه بعيد وقت وجيز، ببيان ثان جاء فيه: "محدث الصحة (حتى الساعة) 2:30، شهيدان برصاص الاحتلال في جنين، و 4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي".

الشهيد الشاب فاروق سلامة

وأوضحت أنه كان قد "أُصيب برصاص الاحتلال الحيّ في البطن والصدر والرأس".

يأتي ذلك فيما استشهد الشاب عامر حسام بدر حلبية (20 عاما)، اليوم الخميس، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس، بزعم تنفيذه عملية طعن، وهو الفلسطيني الثاني الذي يستشهد في منطقة القدس خلال ساعات، إذ استشهد فجرا داوود محمود خليل ريان (42 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة بيت دقو.

الشهيد عامر حسام بدر حلبية

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، موضحة أنهم نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محليّة، بأنّ "الشهيد فاروق سلامة تم اغتياله وهو بقرب ملحمة في مخيم جنين يحضِّر الذبائح لعرسه المقرر يوم السبت المقبل".

الشهيد داوود محمود خليل ريان

وأشارت إلى أنّ "الوحدات الخاصة الإسرائيلية كانت في مركبة مدنية، والمقاومون اشتبكوا مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية" في المكان، في اشتباك مسلّح.

اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين، حيث استشهد الشاب فاروق سلامة pic.twitter.com/xKATD27xbV — موقع عرب 48 (@arab48website) November 3, 2022

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلا، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصاعُدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوما، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

بعض آليات الاحتلال العسكرية التي اقتحمت مخيم #جنين، حيث استشهد شاب برصاص عناصر الاحتلال pic.twitter.com/v7n47tq8nO — موقع عرب 48 (@arab48website) November 3, 2022

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين بجراح مختلفة.