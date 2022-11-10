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الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع المطارد صدقي مرعي

تاريخ النشر: 10/11/2022 - 10:03

الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع المطارد صدقي مرعي
الاحتلال يحاصر منزلا بالحي الشرقي بجنين (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وقامت قوات الاحتلال الخاصة بمحاصرة منزل المطارد صدقي مرعي في الحي الشرقي بالمدينة والاشتباك معه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوات جيش الاحتلال حاصر أحد الفلسطينيين المطلوبين في جنين، حيث سمع دوي إطلاق نار في المكان.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الساق.

وذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، بأن عناصر الوحدات الخاصة الذين حاصروا المنزل، طلبت من المطارد صدقي مرعي تسليم نفسه، فيما بلغ عن تبادل لإطلاق النار بين فلسطينيين وقوات الجيش في جنين.

اعتقال فلسطيني بزعم ضلوعه بقتل الضابط نعوم راز

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا بزعم ضلوعه في قتل الضابط نعوم راز في شهر مايو/ أيار الماضي، وعثر على سلاح في مركبته.

المطارد صدقي مرعي

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه تم "اعتقال المطلوب في جنين، وهو ضالع في إطلاق النار الذي أودى بحياة ضباط اليمام نعوم راز في مخيم جنين".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن الضابط (47 عاما) أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباكات مسلحة في قرية برقين في محافظة جنين.

وفي الجانب الفلسطيني، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة لجنين، حيث حاولت المجموعة المسلحة فك حصار المطارد صدقي مرعي.

وفي الجانب الفلسطيني، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة لجنين، حيث حاولت المجموعة المسلحة فك حصار المطارد صدقي مرعي.

وأوضحت أن قوة من الوحدات الخاصة (مستعربون) تسللت بمركبة فلسطينية إلى منطقة البيادر في الحي الشرقي من المدينة، وحاصرت منزلا ما أدى لاندلاع مواجهات.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى منطقة الحي الشرقي.

وجرى تداول مقطع صوتي لشاب يقول فيه إن قوات الاحتلال تحاصره.

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#جنين
#اشتباك
#عملية الجلمة
#قوات الاحتلال
#صدقي مرعي
#نعوم راز

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