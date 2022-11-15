إصابات بعملية طعن قرب "أريئيل" وإطلاق النار على المنفذ

أصيب 4 مستوطنين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية طعن نفذت، اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية في مستوطنة "أريئيل"، فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية الطعن.

وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأنها تلقت بلاغا عن جرحى جراء عملية طعن في محطة الوقود في المنطقة الصناعية "أريئيل"، حيث قدمت الإسعافات الأولية إلى 4 أشخاص وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، بزعم أنه قام بتنفيذ عملية الطعن التي أسفرت عن إصابات بصفوف المستوطنين، بعضها وصفت بالخطيرة.