مقتل شخصين في بولندا إثر إصابتهما بـ"صواريخ روسيّة"

وصلت صواريخ روسية إلى بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، مساء الثلاثاء، عن مسؤول "بارز" في الاستخبارات الأميركية، لم تسمّه، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ("البنتاغون")، أن الولايات المتحدة "ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو". وفي المقابل، وصفت موسكو الأنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا بأنها "استفزازات".

وقال الناطق باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن كبار القادة يعقدون اجتماعا طارئا بسبب "وضع متأزم"، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية بشأن ذلك.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن شخصين لقيا مصرعهما بعد ظهر اليوم، بعد أن أصابت قذيفة منطقة كان يتم فيها تجفيف الحبوب بقرية برزيودوف البولندية، القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما شهدت أوكرانيا ومولدوفا، الثلاثاء، انقطاعا واسعا للكهرباء، إثر هجمات صاروخيّة روسيّة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها "تتحقق من" تقارير صحافية عن سقوط صاروخَين روسيَين "داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، في حين ذكرت وكالة "الأناضول" أن البنتاغون أعلن أن "الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وقال الناطق باسم الوزارة، بات رايدر لصحافيين: "نحن على علم بالتقارير الصحافية التي تفيد عن استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية".

من موقع سقوط الصاروخين الروسيين ببولندا

وتابع: "ليس لدينا معلومات حتى الآن تؤكد وقوع ضربة صاروخية"، مضيفًا: "نتحقق من ذلك بشكل أعمق".

من جانبه، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه "يتحقق من" تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مؤكدا أنه يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول في الناتو، والذي لم تسمّه، القول: "إننا ننظر في تلك التقارير، وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا".

مسؤول روسي: مقتل شخصين إثر قصف أوكراني في بلغورود

وفي سياق ذي صلة، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الثلاثاء، مقتل شخصين إثر قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو.

وقال غلادكوف عبر "تليغرام" إن القصف الأوكراني على المدينة الروسية، تسبب في مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أنه تم إرسال سيارات الإسعاف إلى مكان القصف، حيث تجري عمليات تفقدية لجميع المواطنين في المنطقة.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بينما تصعد موسكو من هجماتها الصاروخية ضد أوكرانيا، اليوم، إذ أعلنت كييف تعرض العاصمة لضربات جوية، إضافة إلى مدن ومناطق أخرى خارجها بينها لفيف وخاركيف، وسماع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وجاءت الضربات في أعقاب إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح الثلاثاء، استبعاده إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل الظروف الحالية.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية: "من الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يثق بوعود روسيا. لن يكون هناك (مينسك 3) الذي ستنتهكه روسيا فور توقيعه"، حسبما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية.